Die Koalition stärken

Von vielen Medien wird die Unterschiedlichkeit beider Koalitionsparteien wiederholt betont. Wie auch die Parteienvertreter erwähnen steht Österreich vor großen Herausforderungen auf globaler Ebene wie zum Beispiel Klimawandel, Unberechenbarkeit mancher Großmächte etc. als auch innerhalb der EU wie zum Beispiel Brexit und die Rezession in Deutschland.

Ebenso ist innenpolitisch einiges aufzuarbeiten. Es geht also nicht darum, inwieweit sich eine einzelne Partei durchsetzt, sondern um eine stabile Regierung, die innerhalb der EU und international auf Akzeptanz stößt. So manche Punkte des Regierungsprogramms mögen der jeweilig anderen Partei widerstreben, trotzdem soll die Priorität einer konstruktiven Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Im Sinne von Österreich sollten Reporter und Medienvertreter nicht permanent das Risiko der Koalition hervorheben und damit wo möglich Konflikte innerhalb der Parteien schüren. Stabilität hat Vorrang gegenüber sensationellen Schlagzeilen. Es gab in der Vergangenheit genug vorzeitige Regierungsauflösungen.





Mag. David Batra, 5020 Salzburg