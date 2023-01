Die Konsumenten über die Lebensmittel-Erzeugung aufrütteln

Sehr geehrter Herr Zehentner! Es tut gut Ihre Zeilen zu lesen, zumal Ihre Stimme aus den eigenen Reihen der Landwirte stammt. Genial auch der Vergleich mit der damalig maroden "Qualitätsweinproduktion".

Fast ein wenig verstört musste ich in den vergangenen Wochen die überdimensionalen, meist eine ganze Seite umfassenden Werbeanzeigen seitens der AMA in den "Salzburger Nachrichten" wahrnehmen, oder sollte man es Beschwichtigungsversuche nennen?

Wie wäre es, wenn die "Salzburger Nachrichten" journalistisch auch zu diesem Thema einen Schwerpunkt setzen, um dem Konsumenten immer wieder bewusst zu machen, wie und in welcher Weise "Lebens"mittel in Österreich erzeugt werden? Sowohl die Schattenseiten als auch über die vielen bemühten Landwirte, bei denen Tierwohl an erstes Stelle steht? Aufrütteln, jeden Tag!







Monika Vesely, 3261 Steinakirchen am Forst