Die Kosten der Dürre

Dank an die SN und an Kurt Weinberger für die sehr informative und hochaktuelle Information zu dem Thema Dürre und Versorgungssicherheit bezüglich Nahrungsmittel in Österreich. Es stellt sich die Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Verstärkung und Verbesserung von künstlicher Bewässerung wirksam sein können, um den Grad der Selbstversorgung zu erhöhen. So könnte man den Verlust an Lebensmitteln versuchen weiter zu verringern, es gibt Bemühungen den Fleischkonsum deutlich zu verringern, um die Nachhaltigkeit der Ernährung zu verbessern, es gibt Bestrebungen, das landwirtschaftliche Management durch den Einsatz von Digitalisierung zu verbessern. Darüber hinaus wäre es wünschenswert zu wissen, welche Folgen ein "Overshooting" des 1,5 Grad Zieles hätte - denn es wird erwartet, dass ein solches bereits Anfang der 30er Jahre eintreten wird und nicht zuletzt sollte man sich damit beschäftigen, welche Auswirkungen für Österreich durch Solar Radition Management eintreten könnten. Im Hinblick auf die große Bedeutung der Selbstversorgung und der zu erwartenden Anstiege der Preise am Weltmarkt für landwirtschaftliche Produkte gilt es, den diesbezüglichen Forschungsbedarf rasch abzudecken, um über belastbare Grundlagen für notwendige politische Weichenstellungen zu verfügen.





Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien