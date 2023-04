Die Kosten der Kinderbetreuung

Im SN-Beitrag vom 8. April, "Puch erhöhte zwei Mal die Kindergartengebühren", äußert Herr Hartmeyer sein Unverständnis, " … dass Familien 100 Euro als Bonus bekommen, weil sie ihr Kind zu Hause lassen. Das ist unverhältnismäßig". Herrn Hartmeyer möchte ich auf folgende Tatsache hinweisen: Damit sich Eltern die familienexterne, institutionelle Betreuung ihrer unter dreijährigen Kleinkinder leisten können, zahlen das Land Salzburg 580,80 Euro und die jeweilige Gemeinde 387,20 Euro je Kind und Monat auf Grundlage des Salzburger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes aus Steuermitteln dazu (gesetzlicher Wert 2022). Wenn die Gemeinde, so wie in Puch, auch Betreiberin dieser Betreuungseinrichtungen ist, legt sie zur Bedeckung der Betriebskosten etc. noch einmal rund 150 Euro je Kind und Monat dazu. Das sind in Summe gut 1100 Euro je Kind und Monat von der öffentlichen Hand. Ich gebe Herrn Hartmeyer recht - das ist unverhältnismäßig im Vergleich zu jenen 100 Euro je Kind und Monat, die in Puch jene Eltern bekommen, die ihr Kleinkind familienintern zu Hause betreuen! Ein Blick in die Budgetierung der Kinderbetreuungskosten einer Gemeinde würde genügen, um festzustellen, dass die Elternbeiträge kaum mehr als zehn Prozent der anfallenden Kosten decken.



Bgm. a. D. Josef Guggenberger, 5165 Berndorf