Die Kosten sind viel höher als der Nutzen

Es fängt bereits bei der Verharmlosung der Benennung an. S-Link - was für eine ungeheuerliche Verschwendung für eine Kleinstadt, wie Salzburg es eben ist! Die veranschlagten drei Milliarden Euro (die eh nicht vorhanden sind) für die Strecke bis Hallein werden nicht reichen, der Aufwand und dann die Folgekosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Verbessert die bereits vorhandene oberirdische Bahn und den Öffi-Bereich, führt eine rigorose Citymaut ein und investiert in Zukunftsbereiche wie Bildung, Pflege und Gesundheit.

Politiker - macht die notwendige Schadensbegrenzung und verliert euch nicht in größenwahnsinnigen Bau-Lobby-Projekten, die noch viele Jahre unsere jungen Steuerzahler belasten werden!



Kurt Pointner, 5660 Taxenbach