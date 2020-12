Die kreative Kraft der Kultur

Gleich vorweg: Ich kann mich selbst ohne Kultur nicht denken. Theater, Ausstellungen, Museen etc. haben es gegenwärtig sehr, sehr schwer. Sie brauchen, um in einer geldabhängigen Gesellschaft wie der unsrigen zu überleben, viel finanzielle Unterstützung, diese brauchen sie gerade jetzt ganz besonders.

Schmerzend aber: Jahrhundertelang - um nicht zu sagen, jahrtausendelang - hat es keine oder nur punktuell mäzenatenhafte Kulturförderung gegeben und was war? In diesen Zeiten entstanden mit die größten Werke der Menschheitsgeschichte. Ich fühle ungeahnte Kräfte in gegenwärtig aktiven Künstlern. Alles Gute Euch allen, mit und ohne Subventionen, besser natürlich mit!

Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen