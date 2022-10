Die Kriminalität steigt

Es war ein sehr schöner, aber für die heutige Zeit auch zutreffender Schlager der Juliane Werding, mit dem Titel "Geh nicht in die Stadt (heut Nacht)". Wollte sie mit diesem Titel auf die lauernden Gefahren des Nachtlebens hinweisen oder in weiser Voraussicht die kriminelle Seite ansprechen? Diese ist im Vergleich rasant gestiegen. Allein in der Stadt Salzburg ereigneten sich sechs bewaffnete Raubüberfälle innerhalb kürzester Zeit. In flagranti konnten lediglich zwei Täter festgenommen werden, aber auch erst nach Anrufen des Geschädigten.

Natürlich stellt sich die Frage, warum die Polizei keine Täter auf frischer Tat bzw. kurz danach dingfest machen kann. Antwort: 1. Beschränkte Anzahl beim Personal. 2. Es gibt keine Fußstreifen, wenngleich dieses behauptet wird. 3. Die Täter können auf dem Fluchtweg nicht mehr gefasst werden. Tatzeit: Vorwiegend in den Nachtstunden.

Das Schöne daran: Mit gutem Willen könnte man diesen bedenklichen Zustand positiv verändern. Für die Ansprechpartner besteht jedenfalls Handlungsbedarf.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg