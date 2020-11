Die Krise schaffen wir nur gemeinsam

Der "Querschläger" hat in seinem Beitrag vom 19. 11. 2020 ("Aufrichtiger Dank an alle Unterstützer") den Nagel auf den Kopf getroffen! Auch wenn die Regierung in den Monaten der Pandemie nicht alles richtig gemacht hat (im Nachhinein weiß man bekanntlich alles besser), so ist es für die im Parlament vertretenen Parteien beschämend, wenn teilweise auf unterstem Niveau alle Aktivitäten der Regierung gescholten und - noch viel schlimmer - das Virus und die Pandemie mit ihren mittlerweile schlimmen Folgen verharmlost werden. Da bleibt nur zu hoffen, dass diese Personen in Österreich nie (mehr) Verantwortung für unser Land tragen dürfen. Corona ist keine Spielwiese, um politisches Kleingeld zu machen.

Aber letztlich liegt es an uns - und da hat Fritz Messner der Bevölkerung in seinem Beitrag perfekt den Spiegel vorgehalten -, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Solange manche glauben, dass es sie nicht betrifft, und sie die Situation verharmlosen, wird es nicht gelingen, diesen Albtraum zu beenden.

Leider ist der Albtraum Wirklichkeit!

Schlussendlich auch noch ein Satz zu den massenhaft aus dem Boden schießenden Experten in Sachen Covid-19: Weniger wäre mehr und nicht jede Privatmeinung müsste in den Medien und sozialen Netzwerken landen! Das schadet mehr, als es hilft, und trägt aufgrund widersprüchlicher Sichtweisen stark zur Verunsicherung und manchem Fehlverhalten der Bevölkerung bei.

Wenn wir uns alle an die Coronaspielregeln halten, werden wir den Weg aus der Krise schaffen, aber es geht nur gemeinsam!



Karl Huber, 5321 Koppl