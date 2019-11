Die Krux mit den blauen Regierungsbeteiligungen

Die Nachwehen der sieben Jahre währenden schwarz-blauen (bzw. ab 2005 schwarz-orangen) Regierung unter Kanzler Schüssel dauern jetzt - nach 13(!) Jahren - noch immer an (Stichwort Grasser & Co). Man darf sich die bange Frage stellen, wie lange wohl die Nachwehen der im Mai 2019 zerbrochenen türkis-blauen Regierung andauern werden. Die Menge des Stoffes, die diese Koalition zur Aufklärung und Aufarbeitung hinterlassen hat - von Kickl/BVT bis Sidlo/Novomatic - ließe ja vermuten, diese Regierung sei nicht 17 Monate, sondern

jahrelang am Ruder gewesen.



Quelle: SN