Die künstlerische Leistung zählt

Wer von Karajans musikalischer Qualität erfahren will, kann auf ungezählte Tonträger zurückgreifen, fast niemand aber kennt die Werke des Bildhauers Arno Breker - in Frankreich höchst geschätzt, in Deutschland aber verfemt (obwohl er Ulrike Meyfarth - Gusenbauers Bezwingerin 1972 in München - großartig dargestellt hat).

Von Thorak wissen wir Nachgeborenen rein gar nichts. Die SN sollen bald eine Ausstellung gestalten oder wenigstens einige informative Bildseiten - ohne beeinflussende Bemerkungen, nur als Bilddokument!

Aus ähnlichen Gründen dürften wie bei diesen Bildhauern weder R. Wagner noch A. Bruckner oder D. Schostakowitsch aufgeführt werden. Für mich aber zählt allein die künstlerische Leistung!



Norbert Prohaska, 1080 Wien