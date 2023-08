Die Landesverteidigung macht Sinn

Ende der 80er-Jahre besuchten mein leider schon verstorbener Freund Bernhard Schausberger und ich eine Veranstaltung der "Österreichisch Russischen Freundschaftsgesellschaft". Wir studierten unter anderem Lehramt-Geschichte und waren beide junge Milizoffiziere. Im Rahmen dieser Veranstaltung fragten wir einen hochrangigen Vertreter der damaligen Sowjetunion, wozu denn die ganzen russischen Panzerverbände an der österreichischen Grenze besonders zu Ungarn und der damaligen CSSR dienen würden, wohl kaum zu friedlichen Zwecken. Noch bevor der gute Mann antworten konnte, sprang eine österreichische Dame aus dem Publikum auf und beschimpfte uns wegen dieser "impertinenten" Fragestellung wörtlich als "Mörder". Wie man sieht, gibt es diese verzerrte Wahrnehmung zur Rolle der Landesverteidigung, die Koller in seinem Leitartikel beschreibt, schon seit Jahrzehnten. Auch der Herr Babler stimmt in diesen unseligen Chor ein, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man an seine politisch-ideologische Herkunft denkt. Ich bin seit dem Jahre 1991 Lehrer für Geschichte und Englisch an einem Gymnasium in Salzburg mit einem Jahr Unterbrechung, das ich als "Blauhelm und Peacekeeper" in Zypern verbrachte, Bernhard machte eine Karriere beim ORF. Über viele Jahre haben wir gemeinsame Workshops organisiert, wo wir versucht haben, unseren Schülern und Schülerinnen natürlich auch den Sinn der Landesverteidigung zu vermitteln - als überzeugte Österreicher und Milizsoldaten. Ich denke, dass das auch in vielen Fällen gelungen ist. Trotzdem bin ich überrascht, wie wenig dieses Thema im Bewusstsein der von Koller genannten Personen und Institutionen verankert ist - und das im Angesicht eines Krieges, der ganz schnell außer Kontrolle geraten kann. Eines scheinen wir Österreicher wirklich gelernt zu haben: die Funktion des Florianiprinzips kombiniert mit einer unnachahmlichen Vogel-Strauss-Politik. Eigentlich ein Grund, sich zu schämen, oder? Hoffentlich muss ich nicht bald ein Ansuchen stellen, um weiter unterrichten zu dürfen.





Mag. Arnold Pritz, Hptm d. Res., 5571 Mariapfarr