Die Lehrerfeedback-APP ist Irrsinn

Wie dringend mittlerweile ein verpflichtender Ethikunterricht ist, zeigt sich unter anderem an dem Vorhaben, die Lehrkräfte anonym mittels einer fünfstufigen Sterne-App zu bewerten. Wie kann man nur auf die Idee kommen, eine zwischenmenschliche, höchst sensible soziale Beziehung, wie sie zwischen Unterrichtenden und Lernenden besteht, mittels einer simplen Produktbewertung zu beurteilen? Der Entwickler dieser APP mag vielleicht über eine digitale Kompetenz verfügen, doch seine sozialen, pädagogischen und moralischen Kompetenzen müssen stark verkümmert sein, wie auch bei all jenen, die über diese APP nun jubelnd ein Fingerkribbeln verspüren. Nicht nur, dass damit krass gegen den Datenschutz verstoßen wird, sondern viel mehr, dass damit das Menschliche zu einer Ware abgestempelt wird. Für mich auch eine Folge davon, dass die Bildung des Menschen zusehends in einzelne Kompetenzbereiche zerfleddert und der Mensch dann nicht mehr als Individuum wahrgenommen wird.

Die persönliche Erfahrung und Präsenz von Lehrenden, ihre Sensibilität für Menschen und pädagogische Situationen, sowie auf Takt und Fantasie, die ja den Rahmen schaffen, dass eine sachliche Auseinandersetzung erst ermöglicht wird (wie es Univ.-Prof. Dr. Ursula Frost sieht), werden mitunter mit einem einzigen Fingerdruck im wahrsten Sinn des Wortes vernichtet. Die Komplexität des Aufgabenbereiches der heutigen Lehrkräfte einer banalen Produktbewertung zu unterwerfen ist für mich eine erschreckende Geisteshaltung. Das Vertrauen über das pädagogische Wirken wurde den Lehrkräften ohnedies durch permanentes Bashing immer mehr entzogen, stattdessen sieht man sie vermehrt lieber als Begleiter oder Coach. Eine "Fünfsternebewertung" macht den Lehrenden jedoch nur mehr zum funktionierenden und gehorchenden Dienstleister.





Mag. Christian Höfner, 4813 Altmünster