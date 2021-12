Andreas Kohl wahrte im kürzlichen ZIB2-Interview die ungeschriebene Regel, dass man über (politisch) Verstorbene nichts Schlechtes sagt. Als erfahrener Politiker und Verfassungsjurist sollte er aber dennoch wissen, dass politische Maßstäbe über die Frage hinausgehen, was rein strafrechtlich relevant ist. So gesehen, hat er weder der Politik noch der ÖVP einen guten Dienst getan, dies schon gar nicht mit der impliziten Feststellung, dass an der Lichtgestalt Kurz ja ohnehin jeder Nachfolger quasi scheitern werde. Tatsächlich hat Kurz gerade noch rechtzeitig die letzte Ausfahrt genommen, es sei ihm und vor allem seiner jungen Familie auch persönlich zu wünschen, dass er außerhalb der Politik wieder Fuß fassen kann.

Er verfügt tatsächlich über etliche Hochbegabungen, die auch in der Politik nutzbringend einzusetzen gewesen wären, hätte ihm nicht sein narzistisch motiviertes Machstreben die Sicht auf die vielfältigen Probleme unserer Zeit verstellt.

Dr. Johann Schattauer, 5400 Hallein