Die letzte Generation, das waren wir ...

Ja, ich denke, wir Alten waren wirklich die letzte Generation, die so einigermaßen unbeschwert ins Leben hinaus gehen konnte.

Unsere Kindheit war zwar nicht immer leicht mit den vielen schwer kriegsgeschädigten Vätern und den trauernden Menschen rund um uns, aber wir wussten ja, irgendwann können wir "raus in die Ferne mit Butterbrot und Speck, das hab ich so gerne, das nimmt mir keiner weg". Zwar waren wir "draußen" von vielen alten Nazis umgeben, aber alte Nazis sind weniger bedrohlich als junge Nazis.

Und außerdem würden wir sowieso alles viel besser machen. Love, peace and joy! Zwar gab es auch damals irgendwo immer Kriege, aber doch ziemlich ferne, die gehen uns nichts an. Hier bei uns: "Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin!", "Sag nein!"

Und mit welcher großen Freude machten wir uns auf die ersten großen Reisen, als wir genug Geld gespart hatten. Zwar manchmal mit langen Zugreisen im überfüllten Abteil, aber das war "Gaudi". Andere fuhren mit dem Motorrad bis nach Afghanistan oder mit dem Auto nach Skandinavien. Voll super! Dann hatten wir genug Geld für die ersten Flugreisen, je weiter, desto besser. Niemand dachte darüber nach, dass diese Reisen vielleicht nicht ganz so umweltfreundlich sein könnten.

CO2-Ausstoß, Klimawandel, Trockenheit, Wasserknappheit, Waldbrände, ja, aber doch nicht hier bei uns. Alles paletti!

Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Krieg ist bedrohlich nahe gerückt. Jede Handlung muss hinterfragt und bewertet werden. Klimafreundlich oder nicht? Schädige ich mit dem Bissen in die exotische Frucht die Umwelt?

Die Unbeschwertheit ist wohl unwiederbringlich vorbei. Das Blatt hat sich gewendet.

Und darum ist es unsere Aufgabe die Jugend zu begleiten und zu unterstützen auf ihrem Weg durch die Zeitenwende in eine gewandelte Welt.





Gerlinde Ausweger, 5303 Thalgau