Die Lobbyisten und der Gemeinderat der Stadt Salzburg

Herr Rehberg bringt es auf den Punkt (Leserbrief vom 16. 5.). Vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz 300 Millionen zu verbauen ist ein Wahnsinn. Wo bleibt der Nutzen für uns Stadt-Salzburger und was dann? Gibt es für so einen aufwendigen U-Bahnbau überhaupt einen Bedarf und Rechtfertigung? Kann man unseren nachfolgenden Generationen Milliarden an Bau- und Betriebskosten hinterlassen?

Es geht eigentlich nur darum, den Nutzern der SLB bzw. ÖBB eine schnelle Verbindung in die Stadtmitte anzubieten.

Meine Alternative - die Schaffung einer schnellen XL-Obus-Ringlinie: von Sbg. Hbf. nach Sbg. Süd.

Streckenführung: Sbg. Hbf., Kaiserschützenstr., Jahnstr., Haunspergstr., Schwarzstr., erste Haltestelle Landestheater, Staatsbrücke, Hst. Rathaus, dann weiter nach der bestehenden Obus-Linie nach Sbg. Süd.

Von Sbg. Süd nach Sbg. Hbf., Streckenführung: Sbg. Süd, Salzachweg, Ignaz-Rieder-Kai, Giselakai, zur Imbergstraße, erste Haltestelle Äußerer Stein, dann weiter nach der bestehenden Linie nach Sbg. Hbf.

In kürzester Zeit umsetzbar - nicht nur bis Mirabell, sondern mit einem Bruchteil an Kosten auch von Salzburg Süd auf schnellstem Weg in die Stadtmitte.

An die Lobbyisten und Verkehrsexperten: Laut "Experten" sollen 6,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr allein die Messebahn benutzen - so im SN-Artikel vom 28. Juli 2018. Das wären nahezu 17.000 Fahrgäste pro Tag. Von so ähnlichen Fahrgastzahlen wird auch von der "Stiegl- bzw. Flughafenbahn" gesprochen. Ein Blick in die jetzt schon verkehrenden Obusse beider Richtungen genügt. Kein Kommentar.



Peter Grundbichler, 5020 Salzburg