Die Lokalbahn zuerst ausbauen

Sehr geehrter Herr LH-Stv. Schnöll! Man konnte Sie in den SN vom 28. 11. 2023 mit Herrn LH Dr. Haslauer auf einem Bild bewundern, welches im Hintergrund eine eingleisige Strecke zeigt. Die Lokalbahn von Salzburg nach Lamprechtshausen zeigt weitestgehend ein ähnliches Bild. Sie wollen nun an diese Strecke, mit ihren teilweise noch veralteten Bahnhöfen, desgleichen Fahrbetriebsmitteln und weitestgehend viel zu kleinen Park-and-Ride-Parkplätzen einen S-Link anbinden?

Zuvor wäre sinnvoll, diese Strecke in eine Hochleistungsstrecke, zweigleisig mit moderner Infrastruktur und bis in den Innviertler Raum, auszubauen. Ratsam wäre es, Sie bauten erst einmal eine effiziente, oberirdische Bahn von Hallein links der Salzach über Grödig bis ins Nonntal oder gar bis zum Ferdinand-Hanusch-Platz! Es wäre auch ein Test, wie viele Grundbesitzer/-innen Sie davon begeistern können und was es kostet.

Ansonsten scheue ich nicht den Vergleich, wenn man einen Skihang bis zur Mittelstation mit einem Schlepplift bauen würde und anschließend ab

der Mitte mit einem "8er-Jet" um Kunden werben würde!

Ich bin Jahrgang 1941 und noch mit der "Roten Elektrischen" von Parsch in die Stadt gefahren und das ohne Tunnel durch die Stadt, unsere Gäste hatten Spaß daran.

Vielleicht sollte man auch anmerken, dass die Salzach unter Umständen Hochwasser führen kann, das bis nach Parsch bzw. Aigen reicht (1955) - ob der S-Link dann als Amphibienfahrzeug verkehrt?





Adolf Lanzinger, 5020 Salzburg