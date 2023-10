Die Luegbrücke braucht Sanierung

Die Situation ist prekär und man redet schon viel zu lange über die dringend notwendige Sanierung (=Neubau) der Luegbrücke. Die gelb markierten Abschnitte auf dem Foto in der SN vom 20. Oktober 2023 zeigen, dass diese Brücke nicht in diesem Umfang belastet werden darf mit vielen Schwerfahrzeugen, welche in beiden Richtungen Tag und Nacht diesen Autobahnabschnitt befahren. Eine Fahrspur bleibt für den PKW-Verkehr.

Höchste Zeit also zu handeln. Nachdem neue Pfeiler auch ein Ablaufdatum haben, ist für mich eine Galerie im Berg eine Lösung (Sichtfenster nach Außen). Während der Bauarbeiten könnte die derzeitige Brücke zweispurig in Verwendung bleiben, allerdings mit einer Tonnagebeschränkung. Vielleicht gelingt es damit, dass dieses Nadelöhr auch in Zukunft sicher und auf lange Zeit fahrbar ist. Als Schlusssatz könnte stehen: Es muss bald was passieren, bevor was passiert.

Erich Lahartinger, 6020 Innsbruck