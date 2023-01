Die Macht der "Künstlichen Intelligenz"

Bei "Künstlicher Intelligenz" setzt der menschliche Verstand leider immer öfter aus.

Maschinen haben selbst keine Absichten. Sie werden von Menschen hergestellt, eingeschaltet, programmiert, mit Daten gefüttert, ausgewertet und zum eigenen Vorteil eingesetzt. Immer mehr Konzerne leben davon. Wer traut sich noch etwas zu sagen, gegen diese Übermacht.

Sie fahren völlig autonom fahrende Autos an die Wand, manipulieren Wahlen und die öffentliche Meinung und jetzt brauchen angehende Akademiker gar nicht mehr selbst denken, ChatGPT sei Dank, überspitzt gesagt.

Die Bösen sind immer die Konzerne und Menschen, die damit Macht erlangen wollen. Ich habe nichts gegen Assistenzsysteme, die Menschen im Verkehr unterstützen, auch Autopiloten im Flugzeug sind verdienstvoll, aber es muss sichergestellt sein, dass im Notfall Menschen noch eingreifen können.

Auch in der Chirurgie ist es eine sinnvolle Erleichterung und Ergänzung.

Menschliches Mitdenken und Aufbegehren ist notwendig, bevor wir für blöd verkauft werden. Es ist nicht nur die menschliche Intelligenz, die alles hervorgebracht hat, was nicht passt, es kann auch nur die menschliche Intelligenz sein, die das wieder eindämmt, und dabei auch anderen menschlichen Erfahrungswelten zum Durchbruch verhilft, die außerhalb dieser Logik liegen. Das Mitgefühl etwa.





Peter Krismer, 5020 Salzburg