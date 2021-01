Die Macht der Worte

Bezugnehmend auf den Artikel "Was tun, wenn der Kollege Corona leugnet?" (SN, 23. 1.) habe ich eine Bitte an die Medien - aber generell auch an alle Personen, denen tatsächliche Fakten am Herz liegen. In letzter Zeit hört man in den Medien häufig von Verschwörungstheorien und -theoretiker/-innen. Aber was ist eine Theorie eigentlich? Und sind Verschwörungstheorien wirklich Theorien? Befragt man den Onlineduden, so hat der Begriff Theorie zwei Bedeutungen: Einerseits umfasst er ein "System wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tatsachen oder Erscheinungen und [die] ihnen zugrunde liegenden Gesetzlichkeiten". Andererseits ist mit Theorie aber auch eine "wirklichkeitsfremde Vorstellung [und] bloße Vermutung" gemeint, womit wir bei der Bedeutung angelangt wären, die in Verschwörungstheorie steckt. Diese Theorien sind also keine möglichen Alternativen zur Wissenschaft. Sie sind nicht wissenschaftlich begründet und keine Tatsachen.

Aus diesem Grund bitte ich, diesen Begriff zu vermeiden. Stattdessen sollte Verschwörungsideologie, -mythos oder -glaube verwendet werden (übrigens ist das nicht meine Erfindung, sondern durchaus wissenschaftlich fundiert). Wir alle sollten die Sache beim Namen nennen! Mit der Bezeichnung Ideologie, Mythos oder Glaube wird von vorn herein ausgeschlossen, dass damit plausible Erklärungen gemeint sind.



Theresia Kaufmann, 6380 St. Johann in Tirol