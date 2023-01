Wie weit reicht die Macht des Spar-Konzerns in Salzburg? Und wenn der Spar-Konzern seinen Willen nicht bekommt, reagiert er trotzig und klagt. Und inseriert täglich seitenweise in den SN. Frau Mag. Berthold, zugegeben eine schwierige Entscheidung. Aber trösten Sie sich: Bald sind Wahlen. Und vielleicht sollten wir einfach unsere Lebensmittel bei Mitbewerbern des Spar-Konzerns kaufen. Gründe dafür gibt es genug, nicht nur das demokratiepolitisch bedenkliche Vorgehen des Spar-Konzerns in Bezug auf die justament geforderte Europark-Erweiterung.





Thomas Haas, 5020 Salzburg