Die Menschen wünschen sich ein Miteinander in der Krise

Die Viruskrise mit all ihren Problemen für letztendlich alle Menschen ist kein "Ding", mit dem man Stimmenfang bei Wählern/-innen machen sollte. Angesichts dieser Krise braucht es einen Schulterschluss aller legitimen politischen Kräfte, das wird selbst ein Herr Kickl irgendwann mal merken. Ich habe daher große Freude, dass der von der Salzburger SPÖ herbeigeführte Sonderlandtag am 2. Dezember nicht zu einer Schlammschlacht geführt hat. Offenbar hat man auf Augenhöhe miteinander gesprochen, diskutiert, Fehler eingestanden, und nun könnte man ja gemeinsam versuchen, den Weg durch die Krise besser zu meistern.

Es ist dieses Miteinander, dass sich die meisten Menschen in dieser Krise wünschen, nicht das Gegeneinander! Daher gilt mein Dank der gesamten Landesregierung sowie dem Landtag. Mit einer Ausnahme: Auch wenn sich die Salzburger FPÖ eher ruhig verhält, sie lässt es doch zu, dass sich ein Herr Kickl gebärden darf, wie er will. Ich gönne ihm die Gesundung, mache aber darauf aufmerksam, dass soeben ein Gemeinderat der MFG (Ried) an Covid-19 verstorben ist.

Wie gesagt: dieser Virus ist kein Ding, um auf tiefster Ebene Stimmenfang zu machen!



Günter Österer, 5020 Salzburg