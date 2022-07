Die Moral und ihre Grenzen

Die Welt hat in ihrer bisherigen Geschichte mehr erlebt, als wir wissen und glauben. Wir sehen naturgemäß jenen Ausschnitt, in dem wir leben bzw. durch Überlieferung unserer Vorfahren noch gehört bekommen. Aktuell oder zumindest in den letzten gut zwei Jahren hat sich unsere Welt etwas verändert. Wobei es immer im Auge des Betrachters liegt, was man unter Veränderung versteht. Nicht alles, was den einen stört, missfällt auch dem anderen. Dazu sind wir individuell und macht dies

unsere ganze Vielfalt auch aus. Die Frage für mich stellt sich allerdings, wer gibt dem einen recht und dem anderen nicht. Wer hat die moralische Verpflichtung, etwas in Frage zu stellen und wo sind hier die Grenzen? Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sind moralisch zu verurteilen, diese zu verstehen, ist etwas ganz anderes. Die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu teilen, ebenso. Wir sind eine sehr saturierte Gesellschaft, die im Großen und Ganzen alles hat; wobei Armut in unserem Land für mich persönlich unverständlich ist; aber das kann man verstehen, muss man aber nicht. Trotzdem würde ich mich auch als Medium hüten, hier laufend moralische Aspekte einzubringen. Die Geschichte zeigt immer wieder auf, das sich Sachen auch von allein regulieren. Nicht immer, wo der Mensch eingegriffen hat, kam etwas gutes dabei raus. Nichts tun, sagt man, ist auch keine Lösung. Etwas zu tun und die Leute damit (un)gewollt zu konfrontierten, kann auch der berühmte Schuss ins Knie sein.







Michael Horvath MA MBA, GB Transportgesellschaft mbH Geschäftsführender Gesellschafter, 5101 Bergheim