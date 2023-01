Die nächsten Wahlen kommen bestimmt!

Der grenzgeniale Thomas Wizany bringt es auf den Punkt: Die Bauwirtschaft frisst die Millionen und hinten kommt der kleine S-Link heraus. Ich bin mir auch ganz sicher, dass der Mirabellplatz "Endstation U-Bahn" sein wird, denn wenn dieser Abschnitt schon 200 Millionen Euro plus 20 Prozent mindestens kostet, wie viel kostet dann der Endausbau bis Hallein?

Von all den Bausachverständigen und Befürwortern dieses unsäglichen und unnötigen Bauvorhabens wird aber nie die Frage gestellt, ob das Volk dieses

überhaupt annimmt. Die Touristen, falls dann noch welche kommen, werden

bestimmt nicht - quasi wie die Maulwürfe - damit fahren, denn die wollen ja was sehen von der schönen Stadt, sofern sie dann nach den jahrelangen Tiefbaubarbeiten noch schön ist und die Besucher dann auch noch kommen wollen.

Da wird mit Zahlen herumgeschmissen und von Rentabilität und Wertschöpfung

gefaselt, ohne einmal das Volk zu fragen, ob es diesen ganzen Zinober überhaupt will! Wer die Menschen ständig gegen den Strich bürstet wird bald sein blaues Wunder bei den nächsten Wahlen erleben.



Josef Blank, 5061 Elsbethen