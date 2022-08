Die Natur im Würgegriff des Tourismus

Es war ein wunderschöner Start am 24. August 2022. Die Steinbergrunde von Lofer über Waidring - St. Ulrich am Pillersee - Hochfilzen - Leogang - Saalfelden und wieder Lofer. Die Berg-, Wasser-, Blumen- und Tierwelt waren zur Anstrengung die Begleiter, die das Herz höher schlagen ließen. Doch für den Teilabschnitt "Asitz" wurde deutlich, dass hier der Tourismus zum Würgegriff an der Natur massiv durch Beton und Steinmauern angesetzt hat und zwar, bis der letzte Zipfel Schönheit verbaut ist. Für mich war es eine Befreiung, als ich außerhalb dieser Zone eine Gaststätte mit einladendem Garten und netter Bedienung am Radweg gefunden habe.

Bei all dem wurde mir bewusst, in welchen Zwängen die Baubehörde erster Instanz steckt, wobei dessen Entscheidungsfeld von Kommunalsteuer und Arbeitsplatzsicherung geprägt ist. Dazu kommt dann noch der Wettkampf, wer bremst wen aus. Das Erbgut für unsere Nachfahren, die Natur und Heimat, bleiben auf der Strecke.

Es ist eine Frage der Zeit, wann die Natur zurückschlagen wird und nicht nur die Natur, auch die Bürger. Die Bürger sind sicherlich nicht gegen eine vernünftige Form des Tourismus, nur lassen sie sich weder die Heimat noch die Natur stehlen.



Helmut Auer, 5071 Wals