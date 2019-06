Ich gratuliere der Klasse 1 A des BG Zaunergasse, 5020 Salzburg zu ihrem Leserbrief zu oben angeführtem Thema. Niemand gibt uns das Recht, Tiere zu schreddern, zu vergasen, einfach zu töten, nur weil sie unseren Vorstellungen nicht entsprechen, weil sie uns nicht genug Nutzen bringen. Nicht alles darf dem schnöden Mammon Geld untergeordnet werden.

Auch das ist "Klimaschutz" wenn die Natur in all ihrer Vielfalt ge- und beachtet wird. Macht weiter so!! Seid kritisch, es ist eure Zukunft!!

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf