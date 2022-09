Die Natur mit Weitblick bewahren

Mit einer gewissen Erheiterung und gleichzeitig Bestürzung studiere ich die SN-Beilage "Natur in der Gemeinde" vom 24. 9. 2022. Rührend wird mit bunten Zeichnungen und Fotos von blühenden Verkehrsinseln versucht, das Bild eines intakten Bundeslands mit großer Hingabe an die Artenvielfalt zu vermitteln. Ja, es mag verschiedene engagierte Initiativen und Aktionen geben, Kleinflächen auf kommunalen Flächen liebevoll zu gestalten bzw. wieder zu beleben.

Ich bin jedoch für einen Blick auf das große Ganze. Wenn man verfolgt, welch katastrophale Flächenversiegelungen in verschiedenen Gemeinden betrieben werden, stellt man sich die Frage, ob von den Verantwortlichen nicht etwas die Relation aus den Augen verloren worden ist. Umwidmungen von wertvollem Grünland für ein 350-Betten-Hotel in Mauterndorf, die Errichtung eines neuen Werks der Fa. Schlotterer in Adnet, Luxus-Chalets in Mittersill und vieles mehr.

Demnächst wird möglicherweise auch in der Gemeinde Bad Vigaun wieder die grüne Wiese für ein neues Gemeinde- und Veranstaltungszentrum versiegelt. So wie es derzeit zulasten von Umwelt und Natur mit ihrer Biodiversität läuft, kann und darf es nicht weitergehen. Weitblick scheint eine nicht allzu sehr verbreitete Eigenschaft zu sein.

Katharina Erhart, 5431 Kuchl