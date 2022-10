Aufgrund des Manövers eines anderen Autofahrers kam ich einem Radfahrer nahe, der ein Harakiri-Manöver vollzog. Und was macht der? Fährt bei der nächsten Kreuzung zu mir, hämmert auf mein Auto und schreit, ich hätte den Mindestabstand nicht eingehalten. Das bewirkt die StVO-Novelle: Radfahrer, die sich an keine Regeln halten, pochen auf einmal auf Regeln, die in der Praxis gar nicht eingehalten werden können. Vielen Dank auch.





Michael Gersdorf, 5020 Salzburg