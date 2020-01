Die "neue" Transparenz von Türkis-Grün

Zu "Wer aller in einem Ministerkabinett arbeitet ..." (SN vom 9. 1.):

Alexander Purger meint, dass der Innenminister Nehammer ins Schwarze getroffen hat. Ja, im Dunkeln agieren statt versprochene Transparenz durchzusetzen ist in Österreich leider gängige Polittaktik. Schon haben die türkis-grünen Manager begonnen, ihre jeweiligen Generalsekretäre in den Ressorts ihrer Koaltionsfreunde zu installieren. Solche gegenseitigen Aufpasser - oder sollte man sagen Wachhunde? - haben ja schon eine unsägliche Geschichte in der vergangenen Ibiza-Koalition hinter sich. Sonderverträge mit Ministersalär inklusive. Sparsamkeit bleibt in diesen hohen Sphären selbstverständlich ein Fremdwort. Wenn tatsächlich so etwas wie Transparenz herrschen würde, wer würde dann derartige Aufpasser brauchen? Die Frage dürfte sich von selbst beantworten. Und jetzt gibt es eben die Neuauflage 2020. Alte Politik mit dem ehemaligen neuen Jungbundeskanzler unter dem Schlag-Wort der Transparenz. Wenn das alles sein sollte, dann gute Nacht, Österreich! Aber man kann ja noch hoffen, nicht wahr? Wir als Staatsbürger sollten da ganz genau hinschauen!

Mag. Arnold Pritz, 5571 Mariapfarr