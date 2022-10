Die neuen Abstandsregeln im Straßenverkehr sind Unsinn

Wo sind die Studien, mit denen die Politiker die Abstandsregelung bei Fahrradfahrern beschlossen haben?

Versuchen sie einmal in der Praxis dies umzusetzten. Sofort merkt man, dass es so gut wie keine Straße gibt, wo ein Abstand von zwei Metern möglich ist, ohne in den Gegenverkehr zu kommen - oder auf Gemeindestraßen ist sowieso nicht vorbei zu kommen. Was macht ein Obus in der Stadt Salzburg, wenn ein Fahrradfahrer mit 10 km/h vor ihm fährt? Detto jeder Zustellverkehr, bzw. alle SUVs . Selbst ich mit meinem smarten Smart weiß nicht wohin, wenn wie üblich ein Radfahrer in die Hauptstraße einfach einbiegt und neben mir ist ein Straßenteiler/Insel. Wer hat das in der Praxis ausprobiert?

Was Verkehrsregeln betrifft sind gerade Radfahrer eher Risikobereit, bzw. sehr großzügig in der Auslegung. Muss ich eigentlich auf einer Gemeinde-Siedlungsstraße rückwärts fahren, wenn mir ein Radfahrer entgegenkommt? Es ist haarsträubend was ich in diesen wenigen Tagen schon erlebt habe und bitte ich alle Verkehrsteilnehmer sich einmal alle Situationen des Tages in Erinnerung zu rufen. Man ist permanent gezwungen am Gasfuß zu stehen, damit man bei einem 20 km/h fahrendem Radfahrer überhaupt vorbeikommt ohne Gegenverkehr.







Peter Damjanovic, 5026 Salzburg