Die Nicht-Öffnung der Lifte in Saalbach ist marketingmäßig gesehen eine Meisterleistung

Saalbach- Hinterglemm hat es geschafft, als Einheit mit Ischgl in der gesamten deutschen Presse wahrgenommen zu werden; so tituliert zum Beispiel die "Bild-Zeitung": Ösi-Skisaison startet ohne Ischgl und Saalbach. Wenige Monate nach dem medialen Shitstorm gemeinsam mit Ischgl in einen Topf geworfen zu werfen, könnte man durchaus kritisch sehen: Sind das die Skigebiete, welche (immer noch) keine Konzepte gegen Corona haben?

Das mittlerweile geleakte Schreiben an die Mitarbeiter von Peter Mitterer und Manfred Bachmann vom 22.12l2020 hat in den sozialen Netzwerken in AT, DE, NL,… Reaktionen von Gelächter bis Empörung hervorgerufen - indem in diesem Brief sowie in diversen Presseaussendungen stets betont wurde, dass die Schließung des Skigebiets keine wirtschaftlichen Hintergründe habe, sondern Aspekte der Sicherheit und der Haftung vorgeschoben wurden, werden folgende Fragen immer lauter:

o Fast alle Salzburger Skigebiete haben zumindest teilweise geöffnet; selbst kleine Skigebiete haben ein Risikokonzept - Saalbach-Hinterglemm nicht?

o Birgt die Vergabe der WM 2025 das Risiko, dass Saalbach-Hinterglemm diese WM nicht bewältigen kann? Sollte man diese vielleicht am Gaisberg durchführen?

o Eine verfassungsrechtliche Klage aufgrund einer FFP2-Maskenpflicht kann (und sollte) natürlich eingebracht werden - diese ist jedoch völlig unabhängig von der Öffnung der Lifte.

Ist der wahre Grund für die Nicht-Öffnung die Tatsache, dass man mit einer Totalsperre (Mitarbeiter in Kurzarbeit, maximaler Kostenersatz aus Steuergeldern) mehr Geld verdienen kann, als mit Service am Kunden - Einheimischen wie Gästen?

Und das obwohl auch Saalbach-Hinterglemm massive Subventionen für die Errichtung der Lifte erhielt?

Ich rege daher an, diese Entscheidung nochmals zu überdenken.





Gerald Kappes, 4030 Linz