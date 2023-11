Die NoVA müsste angepasst werden

Für die Auswahl der neuen Dienst-SUV kann man Verständnis haben, muss es aber nicht. Die Begründung der Politiker für diesen Bedarf halte ich für "kreativ".

Warum aber bei der NoVA-Berechnung immer noch nur der CO₂-Ausstoß herangezogen wird, bleibt unverständlich, gerade wenn er im Echtbetrieb nur theoretisch einzuhalten ist. Die NoVA stammt aus einer Zeit, wo es hybride PS-Höchstleister noch nicht gab, die Novelle ab 2024 lässt diesbezügliche Anpassungen vermissen. Das Ziel, den Straßenverkehr zu ökologisieren, ist aus den Augen verloren worden, der Lenkungseffekt ist hier sogar negativ.

So schafft man es, auf Zehntausende Euro NoVA für diese Fahrzeuge zu verzichten, Käufer eines kleinen Verbrenners werden natürlich zur Kasse gebeten. Der autofreundliche ADAC schreibt zum am 4. 11. 2023 in den SN vorgestellten BMW XM: "Trotz E-Antrieb kann der XM damit politisch nie korrekt werden."

Karl Vitzthum, 5020 Salzburg