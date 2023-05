Die Oberpinzgauer sind die Betroffenen

Zu "Naturschützer kritisieren Staubecken in Tauerntälern" (25. Mai 2023): Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, dass die Hochwasserkatastrophe 2021 bei sehr vielen Privatpersonen und Gewerbetreibenden gewaltige materielle Schäden und eine sehr hohe psychische Belastung verursacht hat. Das Wasser ist zwar weg, sehr viele Belastungen sind noch da.

Es ist nur allzu offensichtlich, dass die Naturschützer mit zunehmendem zeitlichen Abstand "ihre" Tauerntäler nur mehr verringert zur Verfügung stellen wollen. Dazu ist festzustellen, dass es die Täler der Oberpinzgauer sind und die Oberpinzgauer im Hochwasserfall absaufen, nicht die urbanen Naturschützer.

Der Oberpinzgau braucht den Hochwasserschutz, zur Umsetzung das Land Salzburg und die Bevormundung durch Herrn Herbst vom Naturschutzbund brauchen wir definitiv nicht.

Herr Herbst tut so, als ob ihm der touristische und wirtschaftliche Schaden der Region ein Anliegen wäre, und bringt gleichzeitig den Talbereich Sulzau ins Spiel, wo ein eventueller Hochwasserschaden sicher viel höher wäre. Das ist unseriös, geht es doch gerade darum, dass die Schäden in den Tauerntälern viel kleiner sind! Aus dem Text geht klar hervor, dass Herr Herbst die viel größeren Schäden im Talbereich bereitwillig in Kauf nimmt, um die Region geht es ihm nicht.

Ich sehe die Rolle des Oberpinzgaus als periphere Region nicht darin, als Ökospielwiese für Naturschützer zu dienen, die sich über die lokale Bevölkerung und deren legitime Anliegen hinwegsetzen möchten.

Das Land Salzburg wird den Hochwasserschutz in den Tauerntälern umsetzen müssen, es bleibt den Naturschützern überlassen, ob sie mit Einsprüchen das Projekt verzögern und sabotieren möchten, um ihre verliehene Macht zu demonstrieren. Die selbstgefällige Gutsherrenart der Naturschützer gefällt mir nicht. Wir Oberpinzgauer sind die Betroffenen.



Christoph Oberleitner, 5733 Bramberg