Die Obusreform ist ein teurer Murks

Immer mehr Details zur Umstellung des Obusnetzes gelangen an die Öffentlichkeit. Die Widersprüche zur Taktverdichtung sind ja augenscheinlich. Da wird von der zuständigen Vizebürgermeisterin immer gesagt, es fahren zu viele Obusse herum, stünden sich selbst im Weg und Stoßstange an Stoßstange, aber dann sollen künftig noch mehr Fahrzeuge unterwegs sein und auch der nicht barrierefreie Postbus in der Stadt? Ein Unding.

Kosten von 20 bis 30 Millionen Euro für irgendwelche Sinnlosänderungen sind schon ein stolzer Preis für ein vermurkstes Obusnetz, an dem jetzt wohl jährlich ohne Sinn und Verstand herumgedoktert werden soll. Was ist übrigens mit den Albuslinien? Da hört und liest man gar nichts, doch das Busnetz der Albus GmbH gehört zum öffentlichen Verkehr im Zusammenspiel mit den Obuslinien optimiert - Fehlanzeige.

Arme Salzburger Busnutzer, das haben sie nicht verdient.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82477 Spatzenhausen