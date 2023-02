Die ÖBB sollen ihren "Hausaufgaben" nachbessern

Schön, dass die bayerischen Regionallinien WLAN für ihre Reisenden in der Region Chiemgau-Inntal einführen und damit den Ärger Ihrer erfolglos WLAN-suchenden Fahrgäste ein Ende bereiten. Schön wäre es, wenn es so wäre, wie Sie schreiben (SN-Lokalteil vom 18. 2.): "Was in den Zügen der ÖBB oder der Westbahn inzwischen Standard ist".

Kopfschütteln beim Schaffner auf die Frage, ob es WLAN im Zug gibt, bei der Verbindung Salzburg-Klagenfurt an einem Mittwoch im Februar. Bei der Rückfahrt am Donnerstag gab es dann unerwartet einen "Ersatzzug", bei dem es zusätzlich zum fehlenden WLAN für die Reisenden nicht einmal die bereits bezahlten Reservierungen gab, vom fehlenden Bordservice und der nicht existierenden 1. Klasse gar nicht zu sprechen. Dafür endete der Zug bereits in Salzburg statt in Dortmund, und die bei den ÖBB gekauften Karten gelten Dank unserem "vereinigten Europa" nicht bei der Deutschen Bahn - laut Durchsage.

Guter Kundenservice und zufriedene Bahnkunden sehen anders aus - für die innerösterreichische Bahnverbindung zwischen zwei Hauptstädten beschämend, und für viele (auch ältere) deutsche Gäste, die diese Verbindung nutzen wollten, um ohne Umsteigen nach Hause zu kommen, eine Herausforderung. Schön, dass es in Bayern WLAN gibt. Es wäre schön, wenn die ÖBB bei uns endlich bei den Hausaufgaben nachbesserten - da ist das WLAN vermutlich das geringste Übel.



Dr. Ernst Luchner, 5303 Thalgau