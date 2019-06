Auf dem Heimweg von einer IT-Tagung in Linz mit den ÖBB war ich etwas zu eilig beim Einpacken meiner sieben Sachen. Das (Dienst-)Handy blieb auf meinem Sitzplatz zurück, wie ich beim Abklopfen meiner Taschen in der Bahnhofshalle in Salzburg etwas später feststellte. Der Zug war bereits abgefahren und auf dem Weg weiter nach Klagenfurt. Der Lost-&- Found-Schalter bereits geschlossen, auch unter der angegebenen Nummer nur mehr ein Tonband.

Glorreiche Idee meiner Gattin: "Ruf dein Handy mit meinem an." Erster Versuch: Fehlschlag trotz langen Läutens. Beim zweiten Versuch erklang - zu meiner großen Erleichterung - nach kurzer Zeit eine Damenstimme. "Ich bin von der Bahn-Reinigung und habe ihr Handy gefunden. In Bischofshofen steige ich wieder nach Salzburg um und komme um 21:48 Uhr am Hauptbahnhof an. Kommen Sie zum Bahnsteig 6, ich habe eine blaue Uniform an, Sie werden mich erkennen."

Mit einer Schachtel Merci bewaffnet, waren meine Gattin und ich pünktlich am Bahnsteig. Und Borka winkte uns schon mit meinem Mobilen in der Hand zu.

Daher bitte ich sie nun vor den Vorhang: die ÖBB von ihrer besten Seite, Reinigungsfrau und Leiharbeiterin mit einem großen Herzen. Danke, Borka!

Den ÖBB-Vorständen ins Stammbuch geschrieben: Nicht nur Manager, sondern auch eine Mitarbeiterin, die sichtlich mehr leistet, als von ihr erwartet wird, sollte einen Bonus erhalten. Sie könnte den sicher gut gebrauchen.



Karl Achleitner, 5020 Salzburg