Die Öffis sind besser als ihr Ruf

Zu einem Beschwerde-Leserbrief vom 10. 2. 2020 möchte ich anmerken, dass in meiner fünfjährigen Erfahrung mit den Öffis viel Positives zu berichten ist. Selbst in den Zeiten größten Staus, verursacht durch Pkw, gelingt es meist den Fahrern die Zeiten einzuhalten, was mich schon oft verwundert hat. Verspätungen können da vorkommen, auch ein Bus-Ausfall, aber in dieser langen Zeit war das sehr selten der Fall und auch die Umsteigemöglichkeiten habe ich als sehr gut erlebt. Auch ein Lob den Fahrern, die einem manchmal sogar öffnen, auch wenn sie nicht müssten. Und als einmal ein Schüler mit großer Schultasche dem Bus nachlief, wartete der Fahrer, bis der Bub eingestiegen war. Vermutlich hat man als Pensionist mehr Geduld als ein Berufstätiger, aber ich finde, die Busfahrer haben auch mal ein Lob verdient.







Gundi Baldauf, 5020 Salzburg