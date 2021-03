Die österreichische Ibiza-Gesinnung

Es ist haargenau jenes Sittenbild der österreichischen Politszenerie, das mit dem Video aus Ibiza evident wurde und das sich nun mit den nachweislich stattgefundenen Chats der Postenschacherer in erschreckender Weise bestätigt. Was damals berechtigterweise zum Sturz der türkis-blauen Regierung geführt hat, ist diesmal allerdings nur "halb so schlimm" und für die Partei des Kanzlers jedenfalls kein Anlass, über die herrschende Politkultur, über Gesinnung und Moral österreichischer Verantwortungsträger aus Politik und Wirtschaft nachzudenken.

Jeder Vorwurf kann mit dem nur allzu triftigen Argument beiseite geschoben werden, dass jeder, der hier Klage führt, selber genügend Dreck am Stecken aufzuweisen hat, der ihm das Recht auf Investigation oder Kritik von vorneherein versagen muss. Einmal mehr ist in dieser Hinsicht unserem Bundespräsidenten zu widersprechen, als er dereinst unser aller Entsetzen mit den wohlmeinenden Worten: "So sind wir nicht!" zu beschwichtigen versucht hat, denn immer wieder stellt sich in aller Deutlichkeit heraus: "So sind wir eben doch!"

Dipl.-Ing. Dr. Peter Thuswaldner, 5400 Hallein