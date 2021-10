Die ÖVP und ihre Führung

Die Berichte und Kommentare über den Auf- und Abstieg des Sebastian Kurz zeigen ein vielfältiges, vor allem auch ein kontroverses Bild vom Ex-Bundeskanzler und seiner Entourage.

Dass er die Volkspartei aus dem Wachkoma herausgeholt und ihr wieder zu Macht und Ansehen verholfen hat, ist unbestritten. Das sollten die im Hintergrund agierenden Funktionäre und Obmänner nicht vergessen. Ebenso wenig, wie sie in ihrer Verzweiflung vor einigen Jahren den späteren Jungstar mit allen Vollmachten und Blankoschecks ausgestattet haben, die er rücksichtslos für sich und seine Vasallen genützt hat. Aber ob sie alle "alte Deppen" sind, entzieht sich meiner Kenntnis.

Macht ihn die Rettung der verwelkten VP bereits zum Ausnahmepolitiker mit wahrer Führungskompetenz, wie in Leserbriefen behauptet wird? Oder sollte Kurz als Regierungschef nicht über bedeutendere Eigenschaften und Stärken als nur Selbstdarstellung, Präsentationslust, Intriganz, Improvisationstalent und Freude am Schwadronieren verfügen?



Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See