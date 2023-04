Die Oppositionsrolle ist enttäuschend

Was man vom "K" im Namen der KPÖ hält, darüber kann sich jeder anhand der zahlreichen Artikel und Leserbriefe der letzten Tage sein eigenes Bild machen. Was mir persönlich viel schwerer im Magen liegt, ist die Tatsache, dass eine Partei, die von rund 12 Prozent der Wähler/-innen ihre Stimme erhalten hat, sich von vornherein aus der Verantwortung zieht. Die KPÖ ist damit angetreten, "leistbares Wohnen" zu schaffen und ein Teil der Menschen hat sie dafür gewählt. Dieses Problem zu lösen ist grundsätzlich ein löbliches Unterfangen, auch wenn das natürlich alle Parteien versuchen und der Teufel bei allen Maßnahmen im Detail steckt. Dann aber zu sagen, dass man das nicht in einer Koalition machen möchte, sondern lieber aus der Oppositionsrolle heraus, entspricht ganz sicher nicht dem Wählerwillen. Es ist nicht nur der (zu) leichte Weg, sondern auch der falsche, wenn man glaubt, dass man durch lautes Schreien und Kritisieren mehr erreichen kann, also durch die Übernahme von Verantwortung. Ob eine solche Beteiligung realpolitisch überhaupt denkbar gewesen wäre, ist ohnehin eine andere Frage. Man kann nur hoffen, dass sich diese Verhandlungs-Unbereitschaft nicht durch die weitere politische Arbeit dieser Partei zieht, denn so wird ganz sicher kein einziges Problem der Menschen in Salzburg gelöst.

Mag. Alexander Prantl, 5020 Salzburg