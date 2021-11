Die Pädagogen brauchen Hilfe

Die Freude der Kinder ist sehr wertvoll für die Pädagoginnen und Pädagogen, aber es reicht nicht. Wenn Eltern ohne Notwendigkeit und ungeimpft ihre Kinder in den Kindergarten einfach nur abgeben, ihre Kinder zu Hause nicht testen, tragen die ganze Last der Pandemie die Pädagoginnen in den Kindergärten. Nachverfolgung und Contact Tracing funktionieren nicht. Pädagoginnen werden von den Kindern angesteckt.

Wenn Frau Landesrätin Klambauer feststellt, "Kinder aus positiven Familien in den Kindergarten schicken, das geht gar nicht", ist das zu wenig. Lollipop-Tests, die an die Eltern ausgegeben werden, müssen verpflichtend von den Eltern durchgeführt werden. Das ist das Mindeste, das funktionieren sollte.

Denn auch Elementarpädagoginnen haben Familie und Kinder, an die sie das Virus weitergeben können. Setzt endlich Elementarpädagoginnen den Lehrern und Lehrerinnen gleich. Sie hätten es verdient.



Helmut Modl, 5020 Salzburg