Die Pandemie noch im Griff?

Wir gehen in raschen Schritten auf die nächste Pandemiewelle zu. Die Politik hat es wieder nicht geschafft, Maßnahmen zu setzen, um sie zu vermeiden oder wenigstens niederzuhalten. Wie schon in den Wellen zuvor hinken richtige Maßnahmen der Welle hoffnungslos hinterher, weil die Politik es zugelassen hat, unzähligen Einsprüchen (von der Seilbahn bis zur Nachtbar) nachzugeben und den entstandenen Mischmasch exekutieren zu wollen. Die an sich guten Gesetze sind im Instanzenzug des Föderalismus österreichischer Prägung untergegangen. 21.000 Tote, eine Kostenexplosion und eine überforderte, vorher Medizin mit Weltruf, sind die Folge.

Ein Untersuchungsausschuss von Dauer und Instanzenzug aller ergangenen Gesetze und Regeln zur Bekämpfung von Corona scheint mir wichtiger, als der bestehende, der eine belanglose Politikershow bietet. Ich war 23 Tage mit Corona im Krankenhaus. Und vier Monate unter Sauerstoff.





DI Dr techn Günter Heider, 5412 Puch