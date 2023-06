Die Partei steht an erster Stelle

Nach den jahrelangen Querelen innerhalb meiner SPÖ-Partei, die zum Schluss mit einer Mitgliederbefragung endeten, die an Peinlichkeiten nicht zu überbieten war, wurde Andreas Babler zum neuen SPÖ-Vorsitzenden gewählt. Nicht einmal richtig im Amt, gehen die SPÖ-Querelen öffentlich mit dem SPÖ-Vorsitzenden aus Salzburg, David Egger, und Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer aus Tirol hurtig weiter. Haben die beiden kein Handy, um unserem SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler ihre Bedenken oder Wünsche auszurichten? Ich habe kurz überlegt, nach 43 Jahren als SPÖ-Mitglied auszutreten. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass diese beiden Herren vielleicht doch mal, wie auch manch andere in unserer Partei, kapieren, dass nicht das eigene Ego, sondern die Partei an erster Stelle steht. Freundschaft.

Kurt Hofer, 5102 Anthering