Die Perspektive fehlt vielen Menschen

Ich habe den Eindruck, dass diese Lockdown-Maßnahmen kaum mehr was bringen, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht mehr gegeben. Es braucht eine Perspektive, die wieder neue Energie bei den Menschen freimacht, so etwas wie Aufbruchsstimmung. Und es muss verhindert werden, dass sich die Menschen heimlich und eigentlich illegal treffen. Was bringt es, wenn im Geschäft die Masken getragen werden und sich die Menschen dann geheim ohne Masken treffen? Daher meine ich, dass die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe rasch öffnen sollten. Der Wille zum Testen ist da, das ist sehr gut organisiert. Die Impfungen schreiten voran, auch das ist gut. Wer zum "Wirten" will, der muss eben einen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, Punkt. Aber dann ist man legal unterwegs und trifft sich mit Menschen, die ebenfalls getestet sind.

Alles unter dem Motto: Leben schützen, die Spitäler schützen! Das wäre eine Perspektive und das wäre auch ein Motto! Und es würde nebstbei diesem unsäglichen Herrn Kickl das Wasser abgraben!

Günter Österer, 5020 Salzburg