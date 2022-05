Die Pferde sind sensible Fluchttiere

Dass man im 21. Jahrhundert überhaupt noch darüber diskutieren muss, ob Fiakerfahrten verboten werden sollten oder nicht, ist für mich nicht nachvollziehbar. Pferde sind sensible Fluchttiere, die in der Stadt massiv leiden, nicht nur unter der Hitze. Eine moderne Stadt ist kein Lebensraum für ein Pferd und Tradition ist keine Rechtfertigung für Tierquälerei - die Politik muss endlich Verantwortung übernehmen und die Fiaker zum Schutz der Pferde verbieten. Es ist eine Schande für Österreich, dass das noch immer nicht geschehen ist. Nur weil Fiakerbetriebe an den Pferden verdienen, macht es sie noch lange nicht zu Experten, was das Wohl der Tiere angeht. Da sollte man lieber auf wahre Experten wie Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer oder Brigid Weinzinger hören, die detailliert und wissenschaftlich fundiert schildern, welche Tierschutzprobleme sich bei Pferden in der Stadt ergeben.





Alexandra Nobis, 5026 Salzburg