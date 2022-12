Die Pflege als Prügelknabe

Bei der Sendung "Im Zentrum - Spitäler vor dem Kollaps" vom Sonntag, 11. 12. 2023, blieb mir vor Staunen der Mund offen stehen. Da sitzt allen Ernstes ein Landesrat Dr. Christian Stöckl und behauptet, ich zitiere wörtlich, "die Pflege in Salzburg verdient mittlerweile sehr gut!" oder (sinngemäß) "man hat den Pflegeberuf attraktiver gemacht!"

Vermutlich verdient Herr Landesrat ordentlich daran, indem er die Pflege nichts verdienen lässt. Leider habe ich etwas Einblick in das Krankenhausgeschehen. Leider deshalb, weil das u. a. auch lange dienende Pflegepersonal/Krankenschwestern mit Füßen getreten wird. Man darf nicht vergessen, dass viele Krankenschwestern und Pflegeangestellte den Beruf auch aus Menschenliebe ergriffen haben und viel, sehr viel Herzblut in ihren Beruf legen und gelegt haben. All das ist nichts wert, nicht einmal ein kostenloses Lob.

Krankenhäuser, die in den letzten Jahren in die SALK eingegliedert worden sind, können ein Lied davon singen. Jede Vergünstigung wurde gestrichen. Nicht einmal eine Weihnachtsfeier gibt es. Wenn man nun glaubt, dass Mitarbeiter ein kleines Geschenk oder auch nur eine kleine Tafel Schokolade zu Weihnachten bekommen, der irrt gewaltig. In den meisten Betrieben wird den Mitarbeitern mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier gedankt für das Geleistete oder ersatzhalber gibt es auch Einkaufsgutscheine oder kleine Geschenke, ein Flascherl Wein etc., einfach nur eine symbolische Geste, aber Mitarbeiter, die in Wahrheit schlecht bezahlt sind und täglich teils unangenehme Arbeit mit Herz bis zur Erschöpfung erledigen, bekommen ein Nichts. Dazu kommt noch der steuerpflichtige Pflegebonus, bei welchem sich der Staat selbst besteuert und von dem dem Pflegemitarbeiter bestenfalls die Hälfte bleibt - einfach irre und eine Verar . . .

Ich werde jetzt ein Kuvert nehmen, einen 10-Euro-Schein hineinpacken und an einen der Betriebsräte der CDK, des LKH, des Halleiner Spitals, der Klinik in St. Veit oder Tamsweg schicken, mit der Bitte, wenigstens irgendwas Gutes für das Personal des Spitals zu Weihnachten zu tun. Wer will, kann ja mitmachen, denn wer ist nicht froh, im Notfall von einer hilfsbereiten, mitfühlenden Krankenschwester gepflegt zu werden.

Von mir ein herzliches "Vergelt's Gott" an alle, die in der Pflege ihr Bestes geben, haben Sie einen schönen Advent und ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest mit Ihren Lieben . . . falls Sie keinen Dienst haben.





Bernd Aberer, 5302 Henndorf