Die Pflege ist der Politik nichts wert!

Sehr geehrter LH Dr. Haslauer, LHStv. Stöckl, BM Dr. Rauch!

Als politisch interessierte Frau und seit Jahrzehnten in der Pflege engagiert tätig, muss ich Ihnen nach der absoluten Mogelpackung "Pflegebonus", von dem nur ein Bruchteil übrig bleibt, das Zitat einer befreundeten Pflegerin übermitteln: "Die Politiker sollen sich einfach nur schämen, uns so an der Nase herumzuführen!"

Unser Beruf, den ich jeden Tag gerne ausführe am kranken Menschen, ist historisch aus ergebenen Klosterschwestern erwachsen. Danach entwickelte er sich vornehmlich zum Frauen und Care Beruf. Mittlerweile arbeiten viele Männer in den Bereichen der Pflege.

Wir haben uns bis in den Fachhochschulbereich weiterentwickelt und die größte Last in der Pandemie täglich bis zur Erschöpfung geschultert. Jetzt fehlt uns der Nachwuchs. Täglich, in der Nacht, an Feiertagen und am Wochenende sind wir für kranke Menschen bereit, unser Bestes zu geben. Alles nichts wert. Nun bin ich, wie alle in der Pflege restlos von der sprachlosen umkreativen Salzburger Landespolitik enttäuscht und vor allem, sehr empört! Wir hören nur Vertröstungen, aber wie wollen sie die Pflegenden mit Ihrer Politik erreichen, die tagtäglich in Einrichtungen und zu Hause Menschen pflegen? In etwa vier Monaten "lächeln" wieder alle Politikerinnen und Politiker von den Plakaten, und versprechen uns das Blaue vom Himmel. Nur, soviel ist sicher: Care Arbeit hat anscheinend keinen Wert. Bei allem Respekt - so gewinnt man keine Wahlen in Salzburg!





Verena Reibhorn, 5321 Kopf