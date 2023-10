Die Planer und die U-Bahn

Der bekannte Hobby-Verkehrsplaner Wolfgang Wachter schildert in seinem Leserbrief, wie die Verkehrslösung für die Zukunft in Salzburg ausschauen soll. Die echten Stadtverkehrsplaner sagen aber ganz etwas anderes und zwar wurde das Projekt S-Link bei der Veranstaltung "S-Link: Chance oder Irrweg" rundweg abgelehnt und der Vertreter der Projektgesellschaft sprach nur von den 60 Gemeinden im Norden der Stadt, die diesen S-Link dringend benötigen. Die haben aber schon S- und Lokalbahnen und der sogenannte S-Link unter der Stadt bringt denen gar nichts. Ich vermute ganz stark, dass am 26. 11. 2023 die Abstimmung gegen den S-Link ausgehen wird, weil die SPÖ dagegen ist und deswegen wird sie auch die Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr gewinnen. Wenn sie dann das Sagen im Schloss Mirabell hat, wird sie die richtigen Vorschläge für die Verkehrslösung dieser Stadt bringen.

Josef Blank, 5061 Elsbethen