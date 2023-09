Die Planung ist realitätsfern

Die erste Woche der neuen A10-Baustelle ist Realität, und die Auswirkungen auf die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Pendlerinnen und Pendler sind extrem. Schon jetzt zeigt sich das realitätsferne Projektmanagement der Verantwortlichen.

So fragen wir Anwohner uns, wieso die Asfinag die neue Baustelle bereits vor dem letzten Rückreisewochenende eingerichtet hat. Verzögerungen von drei bis vier Stunden (Sonntag) und verstopfte Straßen auf der Strecke Altenmarkt-Salzburg zeugen von falscher Planung und Einschätzung. Es ist dabei belanglos, dass die Abfahrtssperren dieses Wochenende gar nicht mehr gültig waren, denn auch während des Sommers waren diese Sperren nutzlos. Dauerhaft verstopfte Straßen auf der B99 und B159 und verzweifelte Anwohner können das bezeugen. Für viele Bewohner war es an den Sommerwochenenden nicht mehr möglich, alltägliche Dinge in den Nachbarorten zu erledigen. Wir Anwohner fragen uns, wieso diese Abfahrtssperren nie funktionieren.

Wir fragen uns auch, wieso mit der Tunnelsanierung gestartet wurde, obwohl die Baustelle am Knoten Altenmarkt-Eben noch nicht fertiggestellt ist. Die Folge: In der Vorwoche ging praktisch nichts mehr. Eine Fertigstellung dieses Nadelöhrs hätte zumindest für etwas Milderung in diesem Bereich gesorgt.

Gleichzeitig war diese Baustelle bereits am Freitagnachmittag (17 Uhr) verwaist - weit und breit kein Mensch. Kein Wunder also, dass sich derartige Baustellen so immens in die Länge ziehen.

Um Anwohner und Pendler zu entlasten, fordern wir ein sofortiges Verbot aller Schwerfahrzeuge und ausländischen Pkw auf den betroffenen Landesstraßen.





Bernd Amplinger, 5541 Altenmarkt