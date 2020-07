Die Politik muss rasch handeln

Bereits seit einigen (!) Jahren versuche ich, der Gemeinde Lösungsvorschläge in Bezug auf Temposünder im Ort zu unterbreiten. Dieses Problem ist vielerorts bekannt und es muss aktiv dagegen angekämpft werden. Zahlreiche Anfragen bzw. Lösungsvorschläge werden seitens der Zuständigen nicht umgesetzt oder gar ignoriert. In Anlehnung an den Leserbrief von Herrn Eibl (1. Juli), welcher mir wahrlich aus der Seele spricht, besteht angesichts dieser Problematik großer Handlungsbedarf. Vor allem erscheint es als besonders wichtig, Verkehrsunfälle zu vermeiden, welche durch Raser verursacht werden. Leider verblödet die Menschheit immer mehr, denn ein höflicher Hinweis meinerseits auf eine Geschwindigkeitsbeschränkung endet meist, wie am heutigen Tage erlebt, in einem respektlosen Beschimpfen durch den Raser. Auch ich hoffe, dass bezugnehmend auf diese Problematik ein Umdenken der Raser sowie in erster Linie ein Handeln der Politik zeitnah erfolgen werden!



Verena Niederreiter, 5111 Bürmoos