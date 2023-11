Seit dem unrühmlichen Sager von Wolfgang Schüssel als Außenminister: "Der Tietmeyer ist eine …", eine arge Beschimpfung, die er danach abstritt gesagt zu haben, hat sich in Österreich die politische Lüge etabliert. Das war Ende der 1990er Jahre. Eine Ahnenreihe von Politikern aller Couleurs hat sich inzwischen dieser ehrlosen Form, mit Unwahrheiten sich einer Anklage zu entschlagen oder einen vermeintlich parteipolitischen Vorteil zu generieren bedient.

Seit der türkis-blauen und folglich auch der türkis-grünen Koalition haben sich eine Reihe von vornehmlich ÖVP-Politikern mit dreisten Lügen selbst vor staatlichen Gremien einen zweifelhaften Leumund erobert. Gerichtliche (Vor-)Untersuchungen, auch anhängige Klagen zeigen ein bedenkliches Sittenbild auf. Letzte Beispiele, Nationalratspräsident Sobotka bestreitet an Postenschacher zugunsten der ÖVP beteiligt gewesen zu sein, ein Gericht ermittelt auf Verdacht von Amtsmissbrauch. Aktuell und besonders prekär sind vermeintliche Interventionen Herrn Sobotkas bei gerichtlichen Erhebungen gegen ÖVP-Partei- und Regierungsmitglieder. Stimmt nicht, sagt er, die parlamentarischen Opposition sagt die Unwahrheit.

Als oberster demokratischer Vertreter des Österreichischen Parlaments, als jemand, der mit unerschütterlicher Vorbildwirkung und Ehrenhaftigkeit ausgestattet sein müsste, bringt er unsere Republik in eine zweifelhafte demokratische Schieflage. Ein Parteigänger ohne Anstand im zweithöchsten Amt des Staates muss umgehend von einer ehrwürdigen Vertreter/-in unserer Staatsräson abgelöst werden.



Axel Träxler, 5020 Salzburg